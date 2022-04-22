بعد اتهام سيدة لاهل زوجها بضربها بالغربية..القبض على المتهمين

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على سيدة عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة لقيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالغربية.

البداية كانت بالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالقليوبية).. وبإستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفى بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية بالمنزل محل إقامة أهلية زوجها وبتاريخ 20 الجارى قامت بالتوجه للشقة.

حيث قام أهلية زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وإتهمت ثلاثة منهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لوجود الخلافات المشار إليها، وإتهموا المبلغة بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة أحدهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.