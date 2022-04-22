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بريطانيا: روسيا ستواصل الاعتماد على القصف للتغلب على المقاومة الأوكرانية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:13 م
بريطانيا: روسيا ستواصل الاعتماد على القصف للتغلب على المقاومة الأوكرانية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا ستواصل الاعتماد على القصف للتغلب على المقاومة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عودة الحياة لطبيعتها فى مدينة ماريوبول وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية فى المدينة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن "الوضع فى ماريوبول تم تطبيعه، وأصبح بإمكان السكان التنقل فى الشوارع بحرية دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين".

وأضاف أنه يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، بما فيها المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، وأن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تقوم بتنظيف الشوارع من المعدات الحربية الأوكرانية المدمرة.

وقال كوناشينكوف إن "محاولات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لنشر الأكاذيب المألوفة عن حفاظ الحثالة النازية على السيطرة على ماريوبول كذبة ومساعدة مباشرة للإرهابيين على مستوى الدولة. وتقوم الخارجية الأمريكية كالعادة بتضليل مواطنيها وجميع الآخرين أيضا.


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