بايدن يستعين بـ"جنرال أوباما" لتأمين مساعدات أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن البيت الأبيض عن تعيين جنرال متقاعد ساعد في السابق في تنسيق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لإدارة تدفق المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفقا لشبكة سي ان ان.

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي ان جنرال المتقاعد بالجيش تيري وولف "سيساعد في تنسيق المساعدة الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة وشركاؤنا لأوكرانيا ، والتي يستخدمونها كل يوم للدفاع عن بلادهم".

دفعت مجموعة من أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ رفيعي المستوى من الحزبين في الأيام الأخيرة الرئيس جو بايدن إلى تعيين منسق مساعدات أوكرانيا، وقالوا: "سيكون هذا الشخص أيضًا مسؤول الاتصال الرئيسي بين حكومة الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في الخارج في الأمور المتعلقة بنقل المخزونات الحالية وتقييم قدرات الشركاء ، مثل الطائرات والدبابات الثقيلة والأسلحة المتطورة التي يمكن توفيرها إلى أوكرانيا.

وأشاروا إلى أن المنسق "سيكون قادرًا على العمل كجهة اتصال مع شركائنا في الصناعة المحليين الذين تمت دعوتهم ليس فقط لضمان التدفق المستمر لمواد الدفاع إلى أوكرانيا ولكن أيضًا لتجديد مخزونات الولايات المتحدة وحلفائها."

أصبح وولف نائب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف المناهض لتنظيم داعش الارهابي في أواخر عام 2015 ، وكان المسئول عن ملف العراق وأفغانستان في مجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لمساعدة أوكرانيا وأنه سيطلب من الكونجرس مزيدًا من الصلاحيات لإرسال أسلحة من الإمدادات العسكرية الأمريكية. بما في ذلك الإعلان الأخير.

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 3.4 مليار دولار كمساعدة أمنية للقوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.