بابا الفاتيكان ينضم للنداء الأممى من أجل هدنة عيد الفصح بأوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الانضمام إلى النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة من أجل هدنة في أوكرانيا مع الاحتفال بعيد الفصح، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأفاد بيان لدار الصحافة التابعة للفاتيكان، بأن "الفاتيكان والبابا بنضمان إلى النداء الذي وجهه في 19 أبريل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، بالاتفاق مع رأس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا رئيس أساقفة كييف سفياتوسلاف شيفتوك، من أجل هدنة لمناسبة الاحتفال بالفصح حسب التقويم الشرقي في 24 من الشهر الجاري".

وأشار البيان، الذي ذكَّر بدعوة البابا فرنسيس في أحد الشعانين إلى هدنة فصحية في أوكرانيا، إلى أن الفاتيكان والبابا فرنسيس نطلاقا من الوعي بأن ما من شيء مستحيل على الله،و يتضرعان إلى الرب من أجل إخراج السكان من مناطق الحرب ومن اجل استعادة السلام في أسرع وقت ممكن، كما ويدعوان من لديه مسؤولية إلى الإصغاء إلى صرخة السلام التي يطلقها الأشخاص".