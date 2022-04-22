موسكو (أ ش أ)

أكدت قيادة الحامية العسكرية بمقاطعة تفير الروسية اندلاع حريق فى معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء العاملين بالمؤسسة .

وذكر بيان للحامية المذكورة ، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن الحريق شب في إحدى الغرف بالطابق الثاني من المبنى الإداري لهذه المؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير امس الخميس .

ومن جانبه، أشار مصدر بوزارة حالات الطوارئ الروسية إلى أن سقف المبنى المحترق المؤلف من 4 طوابق انهار جزئيا، مؤكدا مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين على الأقل بإصابات مختلفة.