اليوم السابع
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اندلاع حريق فى معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:20 ص
اندلاع حريق فى معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية حريق ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أكدت قيادة الحامية العسكرية بمقاطعة تفير الروسية اندلاع حريق فى معهد للبحوث العلمية تابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء العاملين بالمؤسسة .

وذكر بيان للحامية المذكورة ، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن الحريق شب في إحدى الغرف بالطابق الثاني من المبنى الإداري لهذه المؤسسة العلمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير امس الخميس .

ومن جانبه، أشار مصدر بوزارة حالات الطوارئ الروسية إلى أن سقف المبنى المحترق المؤلف من 4 طوابق انهار جزئيا، مؤكدا مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين على الأقل بإصابات مختلفة.

 


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