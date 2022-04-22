اليوم.. ختام دورة رمضانية باسم الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية.. صور

احتفى أهالي مركز أبو صوير في محافظة الإسماعيلية بابن بلدهم الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، من خلال دورة كرة قدم رمضانية حملت اسمه، بمشاركة أكثر من 32 فريقًا، بمركز شباب أبو عياد.

الدورة التي أقامها مركز شباب أبو عياد، تختتم اليوم الجمعة، من خلال إقامة حفل كبير يحضره عدد من الشخصيات العامة لتكريم الفائزين في الدورة.

ووجه عمرو جراد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبوعياد، دعوة إلى أسرة الراحل ياسر رزق للحفل الختامي لتكريم اسمه على ما قدمه لمصر طوال السنوات الماضية.

وتحدث عمرو جراد عن الكاتب الراحل ودوره الوطني خلال مسيرته الصحفية، لافتًا إلى أن دورة كرة القدم تعتبر احتفاء رمزيًا باسم واحد من أبناء المحافظة، على أن يظل خالدا في أذهان الجميع.

والحفل يسبق المباراة النهائية التي من المقرر تجمع فريقي الدكتور فكري عجوة، وجمعية زيد بن حارثة، بقيادة تحكيميًا لحكم الدوري الممتاز وليد عبد الرازق، وتسليم جوائز للفائزين برعاية المهندس طارق رزق، والكاتب الصحفي خالد رزق، أشقاء الكاتب الراحل.

والدورة التي استمرت خلال شهر رمضان جمعت شباب من مراكز أبوصوير والقصاصين ومركز الإسماعيلية والقرى المجاورة، وهي الدورة الأولى التي أطلق عليها اسم الراحل الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وقدم مجلس إدارة مركز شباب أبو عياد، برئاسة عمرو جراد، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفي عياد، وأمين الصندوق، سامح محمد خليل، وأعضاء مجلس الإدارة، محمد عبدالرحمن خليل، ومحمد أسامة عبدالحميد، وأحمد إبراهيم هيكل، ومحمد السيد محمد، الدعوة لعدد من الإعلامين، وأصدقاء الكاتب الراحل، وأسرته، وعدد من التنفذيين، وأهل بلدته في أبو صوير لحضور حفل الختام.