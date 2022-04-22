اليوم السابع: ساعة مع الرئيس السيسى فى حوار صريح من توشكى

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، ساعة مع الرئيس السيسى فى حوار صريح من توشكى، وفيه: حديث فى وقته ومكانه يجيب عن تساؤلات مطروحة بين الناس فى الشارع.. حديث الرئيس يحمل رسائل طمأنة.. نواجه التداعيات ونحرص ألا يتوقف عمل أو مصنع.. للمواطن أن يشعر بالاطمئنان تجاه ما يجرى ويثق أن الدولة تعاملت بشفافية واستباق مع أزمات كبرى.. إطلاق حوار سياسى واسع يناسب الجمهورية الجديدة، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة – السويس.

ـ تزامنا مع ذكرى التحرير.. تنفيذ 462 مشروعا فى سيناء بمليارات الجنيهات.

ـ الرئيس السيسى: حياة كريمة مشروع سياسى واقتصادى أخلاقى ولا يمكن التوقف عنه.

ـ الرئيس السيسى: الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بني المواطنين بسبب الدين وتؤكد أن الجميع متساو فى الحقوق والواجبات .. تقليص الفجوة بني النمو االقتصادى والنمو السكانى يساهم فى أن يشعر المواطنون بتحسن اقتصادى.