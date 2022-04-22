"النصاب الشيك"..حسن دفع "900 ألف جنيه" لخاله مستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الحادية والعشرون"

وفى الحلقة التاسعة عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول حسن أحمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن المستريح خاله، شقيق والدته، ودفع له 900 ألف جنيه وهى حصيلة بيع أرضه وأرض أشقائه، موضحاً أنه أقنعه أن الفائدة تصل لـ20%.

وأضاف ضحية المستريح، "اللى ضحك عليا خالى، طب أثق في مين لو موثقتش في خالى، خد منا فلوسنا وضحك علينا واحنا اهل مراعاش حتى درجة القرابة اللى بينا، أنا مش عايز غير فلوسنا وحقنا".