النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تميزت حركة المرور صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، بالسيولة والانتظام، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات سيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وتميزت حركة السير أعلى كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد بالانتظام والسيولة، واختفاء التكدسات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة حركة السير.