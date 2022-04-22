اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 01:35 م
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الكرملين ينفى مزاعم واشنطن حول سيطرة القوات الأوكرانية على ماريوبول

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:34 م
الكرملين ينفى مزاعم واشنطن حول سيطرة القوات الأوكرانية على ماريوبول دميترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)

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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن القوات الأوكرانية تواصل السيطرة على مدينة ماريوبول، داعيا إلى الاسترشاد بمعطيات وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الجمعة، تعليقا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بهذا الشأن - "ليس هناك ذرة من الحقيقة في هذه التصريحات، ونقترح أن يسترشد الجميع بالمعلومات التي وفرتها أمس وزارة الدفاع الروسية، والتي أعلنها وزير الدفاع سيرجي شويجو في الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين".

يُذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وصف - في وقت سابق - التقرير، الذي قدمه شويجو إلى الرئيس الروسي، بشأن السيطرة على ماريوبول، بـ"المضلل".

 


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