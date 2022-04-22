اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 1588 شابا واستخراج 1564 شهادة مهارة بالإسماعيلية

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:55 ص
القوى العاملة: تعيين 1588 شابا واستخراج 1564 شهادة مهارة بالإسماعيلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية، يشير إلي أن المديرية قامت بتعيين 1588 شاباً، منهم 36 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلون بها 2699 شاباً.
 
تلقى الوزير التقرير من أحمد جابر مدير المديرية، ذكر فيه أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 835 شهادة قياس مستوى المهارة ، و729  رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 30  شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها ودياً ، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقي 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 58 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 24 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا .
 
وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   361   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 16 محضرا للمنشآت المخالفة ، وعقد 14 ندوة توعية استفاد منها 107 عمال، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية في نفس المجال .
 
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 54 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 138 آخرين ، وإلغاء 52 حالة ، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة بالاسماعيلية

التفتيش العمالى

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