القبض على قاتل زوجته الحامل فى الشهر السادس بأبو سلطان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ألقت رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، القبض على قاتل زوجته وهى حامل فى الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجية بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد هروبه لمدة 3 أيام.

وقال مصدر أمنى، إن الزوج المتهم يدعى "أحمد.ط"، 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التى أقدم على قتلها وهى "مريم ا"، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء أعمارهم 7 سنوات، و4 سنوات وعامين ونصف، ولقت الزوجة مصرعها على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية على جسمها.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة قبل يومين من اكتشاف الواقعة، وهرب الزوج بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.