اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 05:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

العشر الأواخر من رمضان.. الأوقاف والأزهر يطلقان 4 قوافل دعوية بالمحافظات

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:00 ص
العشر الأواخر من رمضان.. الأوقاف والأزهر يطلقان 4 قوافل دعوية بالمحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزامنا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 4 قوافل دعوية إلى محافظات "بنى سويف- الوادي الجديد- جنوب سيناء- القليوبية"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا حول موضوع: "العشر الأواخر وفقه الأولويات فى واقعنا المعاصر".
 
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين في القوافل بكل محافظة والمساجد التي سيتوجهون إليها:
 
أولًا : مديرية أوقاف بني سويف (مركز ناصر)
 
1. الشيخ/ حجازي أحمد فتح الباب أحمد إمام وخطيب حسن بك الكبير- بندر ناصر
2. الشيخ/عبد اللطيف سيد حسانين واعظ بالأزهر الشريف  عمر بن الخطاب - بندر ناصر
3. الشيخ/رزق رجب عبد الموجود إمام وخطيب السبوعي - بندر ناصر
4. الشيخ/ محمود هاشم أبو النور واعظ بالأزهر الشريف نبيهة أبو حديد- بندر ناصر
5. الشيخ/محمد أحمد درويش محمد إمام وخطيب الكبير- دلاص
6. الشيخ/محمود محمد مصطفي واعظ بالأزهر الشريف العتيق - الرياض
7. الشيخ/محمود عقبة طه محمود إمام وخطيب العتيق - بني عدي
8. الشيخ/عمر فاروق إمام سعود واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم ادهم - اشمنت
9. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد إمام وخطيب الكبير- بهبشين
10. الشيخ/ محمد سعيد يوسف محمد واعظ بالأزهر الشريف هديب- الشناوية
 
 
ثانيًا : مديرية أوقاف الوادي الجديد( الخارجة)
 
1. الشيخ/ علي أحمد حسن سيد إمام وخطيب المجمع الإسلامي -الخارجة
2. الشيخ/عمر رشاد شيبة عمار واعظ بالأزهر الشريف مجمع ناصر -الخارجة
3. الشيخ/ محمد ناصر أيوب إمام وخطيب الصالحين بالمجلس -الخارجة
4. الشيخ/ ممدوح علي عبد الغني واعظ بالأزهر الشريف المساحة الجيولو جية -الخارجة
5. الشيخ/ حسن عبد الحافظ محمد إمام وخطيب الاستقامة -الخارجة
6. الشيخ/علاء سيد راضي واعظ بالأزهر الشريف الحي الجديد -الخارجة
7. الشيخ/محمد  عبد الظاهر علي سعيد إمام وخطيب الأنصار -الخارجة 
8. الشيخ/محمد ضياء الدين أحمد واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم الدسوقي -الخارجة
9. الشيخ/حمد فتحي كامل عمران إمام وخطيب علي بن أبي طالب- الخارجة
10. الشيخ/ مصطفي إبراهيم محمد واعظ بالأزهر الشريف سيد الشهداء -الخارجة
 
 
ثالثًا : مديرية أوقاف جنوب سيناء(رأس  سدر)
 
1. الشيخ/ سليمان عبدالله علي حسن مدير إدارة رأس سدر مجمع الرحمن- رأس سدر
2. الشيخ/عبدالله رمضان محمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة- رأس سدر
3. الشيخ/محمد رجب عبدالدايم إمام وخطيب الحي القيوم- رأس سدر
4. الشيخ/ عبدالرحمن صابر سعد واعظ بالأزهر الشريف حمزة بن عبد المطلب- رأس سدر
5. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي إمام وخطيب التوحيد- رأس سدر
6. الشيخ/محمود رجب عامر واعظ بالأزهر الشريف قباء- رأس سدر
7. الشيخ/ علي عمر عبدالفتاح هنو إمام وخطيب أبو صويرة المدينة
8. الشيخ/ياسر السيد عوض واعظ بالأزهر الشريف السراج المنير
9. الشيخ/محمود محمد شحاتة الصابر إمام وخطيب النور- وادي سدر
10. الشيخ/محمد محمود منصور واعظ بالأزهر الشريف التقوى- وادي سدر
 
 
رابعًا : مديرية أوقاف القليوبية (بنها)
 
1. الشيخ/محمد عبدالفتاح أحمد إمام رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف القليوبية عبد الفتاح قمر غرب إستاد بنها الرياضي- بنها
2. الشيخ/أحمد سعيد أبو معاطي واعظ بالأزهر الشريف الأشراف الأهرام - بجوار الكنيسة- بنها
3. الشيخ/ محمد مجدي غنيم إمام وخطيب مصطفى صالح شارع كلية التجارة- بنها
4. الشيخ/ أحمد سليمان علي سليمان واعظ بالأزهر الشريف العطار- الأهرام -  الطريق السريع بجوار مستشفى الإيمان الخيري
5. الشيخ/مصطفى محمد السيد محمد إمام وخطيب القاضي -عند المحطة – بجوار السجن- بنها
6. الشيخ/خضر محمد خضر واعظ بالأزهر الشريف عبد المنعم رياض بالمنشية- بنها
7. الشيخ/عامر عبد العليم فرغلي علي إمام وخطيب الشامخية -كفر مناقر بنها
8. الشيخ/عبدالله كارم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الفرقان- خلف مديرية المساحة - بنها
9. الشيخ/ أحمد رجب الششتاوي سليمان إمام وخطيب إبراهيم مرسي الأهرام على السريع- بنها
10. الشيخ/محمد أيمن محمد واعظ بالأزهر الشريف الحداد -وسط البلد- بنها

العشر الأواخر من رمضان

فضل العشر الأواخر

شهر رمضان

خطبة الجمعة

الأوقاف

افتتاح مساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد المقصود أبو باشا أستاذ التاريخ الإسلامى

الخميس، 21 أبريل 2022 12:25 م

وزير الأوقاف: الكيل بمكيالين فى قضايا المقدسات الدينية يضر بالسلام العالمي

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:27 ص

وزير الأوقاف: قيام متطرفين بحرق المصحف عنصرية ويجب تجريم ازدراء الأديان

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:41 ص

وزير الأوقاف: يوم بدر يوم من أيام الله التى تستوجب منا الشكر وأخذ الدروس والعبر

الأحد، 17 أبريل 2022 10:35 م

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة عيد الفطر .. مدة التكبير 7 دقائق "فيديو"

الأحد، 17 أبريل 2022 03:32 م

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة.. ويؤكد: المصريون نسيج واحد

الأحد، 17 أبريل 2022 11:47 ص

وزير الأوقاف ينعى الشيخ ياسر فهمى موفد الوزارة للمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا

الأحد، 17 أبريل 2022 11:40 ص

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار 3 كشف شيئا يسيرا من الدور الوطنى لأجهزتنا الأمنية

السبت، 16 أبريل 2022 11:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة