العشر الأواخر من رمضان.. الأوقاف والأزهر يطلقان 4 قوافل دعوية بالمحافظات

تزامنا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف 4 قوافل دعوية إلى محافظات "بنى سويف- الوادي الجديد- جنوب سيناء- القليوبية"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا حول موضوع: "العشر الأواخر وفقه الأولويات فى واقعنا المعاصر".
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين في القوافل بكل محافظة والمساجد التي سيتوجهون إليها:
أولًا : مديرية أوقاف بني سويف (مركز ناصر)
1. الشيخ/ حجازي أحمد فتح الباب أحمد إمام وخطيب حسن بك الكبير- بندر ناصر
2. الشيخ/عبد اللطيف سيد حسانين واعظ بالأزهر الشريف عمر بن الخطاب - بندر ناصر
3. الشيخ/رزق رجب عبد الموجود إمام وخطيب السبوعي - بندر ناصر
4. الشيخ/ محمود هاشم أبو النور واعظ بالأزهر الشريف نبيهة أبو حديد- بندر ناصر
5. الشيخ/محمد أحمد درويش محمد إمام وخطيب الكبير- دلاص
6. الشيخ/محمود محمد مصطفي واعظ بالأزهر الشريف العتيق - الرياض
7. الشيخ/محمود عقبة طه محمود إمام وخطيب العتيق - بني عدي
8. الشيخ/عمر فاروق إمام سعود واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم ادهم - اشمنت
9. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد إمام وخطيب الكبير- بهبشين
10. الشيخ/ محمد سعيد يوسف محمد واعظ بالأزهر الشريف هديب- الشناوية
ثانيًا : مديرية أوقاف الوادي الجديد( الخارجة)
1. الشيخ/ علي أحمد حسن سيد إمام وخطيب المجمع الإسلامي -الخارجة
2. الشيخ/عمر رشاد شيبة عمار واعظ بالأزهر الشريف مجمع ناصر -الخارجة
3. الشيخ/ محمد ناصر أيوب إمام وخطيب الصالحين بالمجلس -الخارجة
4. الشيخ/ ممدوح علي عبد الغني واعظ بالأزهر الشريف المساحة الجيولو جية -الخارجة
5. الشيخ/ حسن عبد الحافظ محمد إمام وخطيب الاستقامة -الخارجة
6. الشيخ/علاء سيد راضي واعظ بالأزهر الشريف الحي الجديد -الخارجة
7. الشيخ/محمد عبد الظاهر علي سعيد إمام وخطيب الأنصار -الخارجة
8. الشيخ/محمد ضياء الدين أحمد واعظ بالأزهر الشريف إبراهيم الدسوقي -الخارجة
9. الشيخ/حمد فتحي كامل عمران إمام وخطيب علي بن أبي طالب- الخارجة
10. الشيخ/ مصطفي إبراهيم محمد واعظ بالأزهر الشريف سيد الشهداء -الخارجة
ثالثًا : مديرية أوقاف جنوب سيناء(رأس سدر)
1. الشيخ/ سليمان عبدالله علي حسن مدير إدارة رأس سدر مجمع الرحمن- رأس سدر
2. الشيخ/عبدالله رمضان محمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة- رأس سدر
3. الشيخ/محمد رجب عبدالدايم إمام وخطيب الحي القيوم- رأس سدر
4. الشيخ/ عبدالرحمن صابر سعد واعظ بالأزهر الشريف حمزة بن عبد المطلب- رأس سدر
5. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي إمام وخطيب التوحيد- رأس سدر
6. الشيخ/محمود رجب عامر واعظ بالأزهر الشريف قباء- رأس سدر
7. الشيخ/ علي عمر عبدالفتاح هنو إمام وخطيب أبو صويرة المدينة
8. الشيخ/ياسر السيد عوض واعظ بالأزهر الشريف السراج المنير
9. الشيخ/محمود محمد شحاتة الصابر إمام وخطيب النور- وادي سدر
10. الشيخ/محمد محمود منصور واعظ بالأزهر الشريف التقوى- وادي سدر
رابعًا : مديرية أوقاف القليوبية (بنها)
1. الشيخ/محمد عبدالفتاح أحمد إمام رئيس قسم الإرشاد بمديرية أوقاف القليوبية عبد الفتاح قمر غرب إستاد بنها الرياضي- بنها
2. الشيخ/أحمد سعيد أبو معاطي واعظ بالأزهر الشريف الأشراف الأهرام - بجوار الكنيسة- بنها
3. الشيخ/ محمد مجدي غنيم إمام وخطيب مصطفى صالح شارع كلية التجارة- بنها
4. الشيخ/ أحمد سليمان علي سليمان واعظ بالأزهر الشريف العطار- الأهرام - الطريق السريع بجوار مستشفى الإيمان الخيري
5. الشيخ/مصطفى محمد السيد محمد إمام وخطيب القاضي -عند المحطة – بجوار السجن- بنها
6. الشيخ/خضر محمد خضر واعظ بالأزهر الشريف عبد المنعم رياض بالمنشية- بنها
7. الشيخ/عامر عبد العليم فرغلي علي إمام وخطيب الشامخية -كفر مناقر بنها
8. الشيخ/عبدالله كارم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الفرقان- خلف مديرية المساحة - بنها
9. الشيخ/ أحمد رجب الششتاوي سليمان إمام وخطيب إبراهيم مرسي الأهرام على السريع- بنها
10. الشيخ/محمد أيمن محمد واعظ بالأزهر الشريف الحداد -وسط البلد- بنها
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