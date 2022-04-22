الصحة العالمية: حماية أكثر من مليون طفل أفريقى بأول لقاح ضد الملاريا

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إنه قبل اليوم العالمي للملاريا الموافق 25 أبريل، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الابتكار المستمر لإنقاذ الأرواح.

وقالت المنظمة إنه مع اقتراب اليوم العالمي للملاريا تلقى أكثر من مليون طفل في غانا وكينيا وملاوي، جرعة واحدة أو أكثر من لقاح الملاريا الأول في العالم، وذلك بفضل برنامج تجريبي نسقته منظمة الصحة العالمية.

وأظهرت التجارب المبدئية للقاح الملاريا، التي أطلقتها حكومة ملاوي لأول مرة في أبريل 2019، أن لقاح الملاريا، آمن، وأنه يقلل بشكل كبير من الملاريا الشديدة الفتاكة، حيث مهدت هذه النتائج الطريق لتوصية منظمة الصحة العالمية التاريخية فى أكتوبر 2021 بشأن الاستخدام الموسع للقاح الملاريا RTS،S بين الأطفال الذين يعيشون في بيئات ذات معدل انتقال متوسط ​​إلى مرتفع للملاريا، إذا تم نشر اللقاح على نطاق واسع، فتقدر منظمة الصحة العالمية أن اللقاح يمكن أن ينقذ حياة 40000 إلى 80000 طفل أفريقي إضافي كل عام.

وقالت المنظمة إنه تم تأمين أكثر من 155 مليون دولار أمريكي من مؤسسة جافى، وتحالف اللقاحات لدعم إدخال وشراء وتسليم لقاح الملاريا للبلدان المؤهلة لتحالف جافيGavi في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتتوافر إرشادات منظمة الصحة العالمية للبلدان عند النظر في إمكانية وكيفية اعتماد لقاح الملاريا RTS، S كأداة إضافية للحد من أمراض الأطفال ووفياتهم بسبب الملاريا.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "بصفتي باحثًا في مجال الملاريا في بداية مسيرتي المهنية، حلمت باليوم الذي سنحصل فيه على لقاح فعال ضد هذا المرض المدمر"، مضيفا: "هذا اللقاح ليس مجرد اختراق علمي، إنه يغير حياة العائلات في جميع أنحاء أفريقيا، يوضح قوة العلم والابتكار من أجل الصحة، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات أكثر وأفضل لإنقاذ الأرواح ودفع التقدم نحو عالم خالٍ من الملاريا".