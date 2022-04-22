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الرادار والكاميرات سلاحان لمنع الحوادث ورصد مخالفات قائدي السيارات..التفاصيل

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:14 م
الرادار والكاميرات سلاحان لمنع الحوادث ورصد مخالفات قائدي السيارات..التفاصيل رادار المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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قامت الأجهزة المعنية بتركيب العديد من الكاميرات والرادارات، التى يكون لها خاصية التقاط المخالفات وتصوير السائق المخالف وإرسالها لنيابة المرور، لتوقيع مخالفات على السائقين وتغريمهم مبالغ مالية، ويتم إلزامهم بسدادها، وفى حالة تكرار عدم الالتزام بقواعد السير على الطرق يتم توقيع مخالفات مرة أخرى.

وتلك الكاميرات والرادارات تقوم بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام، وهى صور ملونة، وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة لتقليل نزيف الأسفلت، بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطرق، ومن تلك المخالفات ربط حزام الأمان والسرعات الجنونية والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق والانتظار الخاطئ والتخطئ الخاطئ ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وتم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة ، ومنها الرادار الفرنسي تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات، كما تم تركيب رادار إلمانى بطريق السويس والطرق الدائرية  وتتميز الرادارات بالتقاط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

وتم تركيب تلك الكاميرات والردارات بقاطعات الطريق الدائرى و محور صفط اللبن ومحور التسعين وبمناطق القاهرة الجديدة و التجمعات وطريق السويس والإسماعيلية و الإسكندرية الصحراوى وبإشارات الميادين ومنها ميدان التحرير و الجلاء وميدان الجيزة ومصطفى محمود وبمنزل محور صفط اتجاه جامعة القاهرة و ميدان النهضة وشوارع جامعة الدول العربية وأول شارع فيصل وبمصر الجديدة فى ميدان روكسى وسيتم تعميمها بباقى قطاعات القاهرة و الجيزة خلال الفترات المقبلة.

 

وترصد المخالفات المرورية متواجدة بكافة الميادين والمحاور بالعاصمة وبمجرد ارتكاب سائق المركبة المخالفة يتم توقيع الغرامة عليه محذرا سائقى المركبات من الالتزام بالسرعات المحددة أعلى الطرق و الردارات أدخلت خاصية حديثة عليها ترصد المخالفة بالألوان وتتميز تلك الرادارات بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلو مترا / في الساعة وداخل المدن 60 كيلو مترا / الساعة وتكون جودة الصورة ليلا تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

كما تسمح الرادارات ليلا في قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح العديد من السيارات في نفس الوقت في جميع الاتجاهات كما تلتقط فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها ربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات.

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