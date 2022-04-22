الرئيس السيسى: إذا لم نضبط الوضع السكاني لن تشعروا بتحسن الموقف الاقتصادي

كتب أحمد عبد الرحمن – أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاء موسعا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: إن مكناش نعمل ضبط لسكانا لن تشعروا بتحسن في الموقف الاقتصادي، مع الجهد اللي احنا بنعمله .

وأضاف الرئيس السيسى: جات علينا أزمتين في منتهى القسوة، لما عملنا الإصلاح في نوفمبر 2016 دفعنا فاتورة قاسية كلنا كمواطنين لكن كان نتيجتها إننا قدرنا نخش الأزمتين دول ونصمد فيهم، وعاوز أٌول لكم لو مكنش دا حصل كان هيبقى موقفنا صعب جدا جدا جدا دلوقتي، أو مش دلوقتي حتى، في الأزمة بتاعة الكورونا، الأزمة دي عملت ايه؟ .

وتابع الرئيس السيسى: عاوز أقول إن سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات اللي بتطلع في العالم كله سواء كانت زراعية أو صناعية أو تكنولوجية لو حصل خلل في دولة واحدة من الدول الكبيرة يبقى فيه تأثير مش علينا احنا بس، على العالم كله.