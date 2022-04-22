اليوم السابع
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الداخلية تضبط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:19 ص
الداخلية تضبط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية حملات امنيه_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – مبلغ مالى-  هاتفى محمول)بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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