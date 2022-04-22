الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه

محمود عبد الراضي - كريم صبحي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسمى شرطة (باب شرق – ثالث المنتزه) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫800٫000 مليون جنيه تقريبا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.