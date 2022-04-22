ورحب سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا - على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الجمعة - باستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي اعتبارا من بعد غد الأحد.



وقال السفير صفا "يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام"، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتوطيد الهدنة الأممية الجارية في اليمن.