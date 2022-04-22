الجيش الأوكرانى ينفى السيطرة الروسية الكاملة على مدينة ماريوبول

كييف (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى شرقى أوكرانيا إيليا بوجكو استيلاء القوات الروسية على مدينة ماريوبول بشكل كامل، مؤكدا فى الوقت نفسه الاستمرار فى المقاومة من أجل الدفاع عن المدينة الأوكرانية .

وقال بوجكو ـ في تصريح خاص لقناة "العربية" الحدث الإخبارية اليوم الجمعة، إن "القوات الروسية تفرض سيطرتها على الجزء الأكبر من مدينة ماريوبول، ولكنها لم تسيطر عليها بشكل كامل"، لافتا إلى تكبد الجيش الروسي خسائر كبيرة عندما حاول مداهمة مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى مقتل أكثر من 21 ألف جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متهما في الوقت نفسه القوات الروسية بعرقلة الممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول.

وشدد بوجكو على ضرورة إبقاء الممرات الانسانية مفتوحة وعدم قصفها أو عرقلتها من قبل القوات الروسية للسماح للمدنيين المحاصرين بمغادرة مدينة ماريوبول الأوكرانية، واصفا الوضع داخل هذه المدينة بـ"الصعب".

ويأتي هذا في الوقت الذي أبلغ فيه سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قواته على مدينة ماريوبول، مشيرا إلى أنه مازال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع آزوف ستايل في ماريوبول، معتبرا في الوقت ذاته أن الوضع في المدينة هادئ ويسمح بعودة المدنيين.