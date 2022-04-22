اليوم السابع
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الجيزة تبدأ أعمال إصلاح تصدع جزئى بكوبرى مزلقان منى الأمير بالحوامدية

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:00 م
الجيزة تبدأ أعمال إصلاح تصدع جزئى بكوبرى مزلقان منى الأمير بالحوامدية إصلاح تصدع جزئى بكوبرى مزلقان منى الأمير بالحوامدية
كتب سيد الخلفاوى

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رصدت محافظة الجيزة حدوث تصدع بجزء من طبقه أحد باكيات كوبري مزلقان منى الأمير بمدينة الحوامدية .

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة وسرعه معاينة موقع الهبوط للعمل على إصلاحه لعدم إعاقة حركة سير المواطنين .

 

وعاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، موقع الهبوط واللجنة المشكلة والتى ضمت المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة واللواء كمال عزت رئيس مجلس مدينة الحوامدية وممثلى رى الجيزة .

 

وتم معاينه أسفل الكوبرى من خلال الحفار للاطمئنان على سلامة الكوبرى حفاظاً على سلامة المواطنين والتى أوصت بإجراء غلق جزئى لموقع الهبوط بمنطقة مزلقان منى الأمير وجارى تنفيذ أعمال الترميم للوصول لأعلى معايير الأمان بالطريق ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على سرعة الاستجابه لشكاوى مواطنيها والتعامل الفورى حيالها.

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