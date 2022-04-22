اليوم السابع
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التعليم تنفى حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:21 م
التعليم تنفى حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من  أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
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الثانوية العامة

حذف اجزاء

الحكومة

التربية والتعليم

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