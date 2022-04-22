التعافى بطولة.. دورى رمضاني للمتعافين من المخدرات.. وجرافيتي لمحمد صلاح.. صور

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق دورى رمضانى للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت عنوان "التعافى بطولة"، بمشاركة 150 متعافيا، وذلك فى إطار إطلاق مرحلة جديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى حيث تم إطلاق الحملة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب.

وشهد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ختام فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة مطروح والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضى ، ضمن 3 مراكز جديدة للصندوق لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسلم " عثمان " الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى المجتمع.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حفل افطار للمتعافين من تعاطى المخدرات وأسرهم، فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى؛ طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وشارك "عمرو عثمان" المتعافين حفل الإفطار.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية او خدمات التأهيل الاجتماعى والنفسى ضمن خدمات ما بعد العلاج كذلك أيضا تكثيف ورش تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، إضافة إلى اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وصمم المتعافون من الإدمان رسم جرافيتى بصورة " محمد صلاح " احتفالا بإطلاق مرحلة جديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة ،ضمن المنتجات التى ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسى من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ،أن تنظيم الدورى الرياضى للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يأتى تزامنا مع إطلاق المرحلة الجديدة من حملة" المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح وأن الهدف من الدورى الرياضى هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة و الشريكة مع الخط الساخن للصندوق“ 16023” والبالغ عددها 28 مركز علاجىُ فى 17 محافظة حتى الأن وان حميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية .