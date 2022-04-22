اليوم السابع
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البيئة: يوم الأرض يحث المواطنين على الانسجام مع الطبيعة ومواجهة تغير المناخ

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:05 م
البيئة: يوم الأرض يحث المواطنين على الانسجام مع الطبيعة ومواجهة تغير المناخ وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم الأرض يحث المواطنين على تعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، ووقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ومواجهة التغيرات المناخية، وإزالة الغابات والحفاظ على التنوع البيولوجى.

 

واشارت الوزيرة خلال فاعليات احتفالية بالتزامن مع يوم البيئة العالمى، التى استضافها مركز زوار  محمية وادى دجلة بمحافظة القاهرة ، ان الاحتفالية التى تتزامن مع اليوم العالمى للأرض تهدف الى نشر الثقافة البيئية تجاه المحميات والحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم السياحة البيئية فى مصر ، وانه تم أطلاق العديد من الفاعليات وحملات التوعية بهدف نشر الوعى البيئى ، وخاصة لدى الشباب، والعمل على دمج المجتمع المحلى وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية والحرفية مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئة لتلك المحميات

 

و جهت وزيرة البيئة الشكرها للبنك الاهلى باعتباره اهم البنوك الوطنية لدعمه المستمر لمنظومة البيئة، مؤكدة ان الاحتفال هذا العام يركز على حلول اسرع لمكافحة التغير المناخى وتشجيع الجميع من حكومات وافراد وقطاع خاص، للقيام بأدوارهم فى تسريع وتيرة الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر .

 

 جدير بالذكر انه استضاف مركز زوار محمية وادى دجلة بمحافظة القاهرة، اليوم احتفالية وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى تزامنا مع مع اليوم العالمى للأرض بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمحاسب هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى ونرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الاهلى ، واليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى مصر ، وعدد من الوزراء والسفراء والمستثمرين فى قطاع السياحة البيئية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .

 

واقيمت الاحتفالية تحت شعار "استثمر فى كوكبنا" على هامش حملة " ايكو ايجيبت" برعاية البنك الاهلى بالتعاون مع وزارة البيئة ، لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع السياحة البيئية ، واتخاذ خطوات ملموسة نحو ممارسات اكثر استدامة، فى المحميات الطبيعية بمصر للحفاظ على تراثها الطبيعى والثقافى ، اضافة الى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

 

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