اليوم السابع
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"البنتاجون" يجدد دعمه الثابت والدائم للقوات الأوكرانية

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:42 م
"البنتاجون" يجدد دعمه الثابت والدائم للقوات الأوكرانية وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
واشنطن (أ ش أ)

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أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، دعم الولايات المتحدة الثابت والدائم للقوات المسلحة الأوكرانية فى مواجهة هجمات روسيا المتجددة شرق البلاد .

وكتب أوستن - في تغريدة عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة،  "لقد استقبلت رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في البنتاجون وجددت دعمنا الثابت والدائم للقوات المسلحة الأوكرانية بينما تشن القوات الروسية هجومًا متجددًا في شرق أوكرانيا " .

جدير بالذكر أن الجانبين ناقشا أيضًا حزمة المساعدة الجديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا .
 
ويزور رئيس الوزراء الأوكراني، الولايات المتحدة؛ حيث يلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكيين، بالتزامن مع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
 
وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالي 21 ألفا و200 جندي روسي وتدمير 838 دبابة و176 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم .
 
وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و22 أبريل بلغ حوالي 21 ألفا و200 جندي و838 دبابة و2162 مركبة قتالية مدرعة و397 من الأنظمة المدفعية و138 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و69 من أنظمة الدفاع الجوي و176 طائرة و153 مروحية و1523مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و172 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و27 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".
 
وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

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