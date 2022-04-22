الانتخابات الفرنسية.. مرشحا الرئاسة يدخلان اليوم الأخير للدعاية الانتخابية

وكالات الأنباء

يدخل المرشحان بانتخابات الرئاسة الفرنسية، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومرشحة حزب التجمع الوطنى، مارين لوبان، اليوم الأخير للدعاية الانتخابية، اليوم الجمعة، فى محاولة أخيرة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين حسبما نقلت "سكاى نيوز".

ويسعى إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان، إلى كسب رهان الرئاسة الفرنسية، باستغلال آخر أيام الداعية الانتخابية في التأكيد على "الأسباب تجعل النهج السياسي لكل منهما أفضل"، سعيا للحصول على أكبر قدر من التصويت.

ويتعين على ماكرون ولوبان تقديم آخر ما في جعبتهما من عروض للناخبين الفرنسيين، قبل انتهاء الحملات الانتخابية في جولة الإعادة الرئاسية في منتصف الليل.

ويتوجه ماكرون إلى فيجاك، وهي بلدة تقع في عمق الجنوب الفرنسي، ومن المقرر أن يلقي خطابا هناك خلال فترة ما بعد الظهر.

أما لوبان، فقد توجهت شمالا إلى إيتابل، وتحديدا إلى سوق قرب لو توكيه، وهو اختيار مقصود بدقة، لإنهاء آخر أيام حملتها الانتخابية، كون تلك الدائرة تحديدا هي التي يدلي فيها ماكرون بصوته.