استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء

اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد شاب من مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل أيام برصاص قوات الاحتلال.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر استشهد الشاب لطفى إبراهيم لبدى (20 عاما) من بلدة اليامون، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها قبل أيام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، لوالدي الشهيد لبدي وعائلته وأهالي بلدة اليامون "سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.