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"ارفع نبوتك".. أجمل ألعاب العصا والتحطيب بمولد بنى حميل فى سوهاج

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:35 ص
"ارفع نبوتك".. أجمل ألعاب العصا والتحطيب بمولد بنى حميل فى سوهاج ألعاب العصا والتحطيب
سوهاج محمود مقبول

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان " بث مباشر .. " ارفع نبوتك ".. أجمل ألعاب العصا والتحطيب بمولد بنى حميل فى سوهاج حيث تناول البث "لعبة التحطيب" التراثية التاريخية فى في محافظة سوهاج والتي برزت اليوم من خلال الإحتفال بمولد فرية بنى حميل دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

حيث شهد المولد تجمعات كبيرة للشباب والرجال مارسوا خلال تلك التجمعات لعبة التحطيب وتنافسوا فيها وبارزت الأجيال القديمة الأجيال الجديدة في اللعبة حيث يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات وفى الموالد، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبي التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

يذكر أن الليلة الختامية لمولد قرية بنى حميل تمت إقامتها بالجبل الغربى بمنطقة صحراوية والتي بها مدافن القرية والتي تضم أعدادا كبيرة جدا من المقامات والأضرحة للمشايخ والاولياء والتي يأتي إليها الزوار من كل مكان وهماك العديد والعديد من الباعه باعة الحلوى والفول والحمض والطراطير وغيرها من الألعاب.

 


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