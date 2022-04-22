إغلاق CNN+ بعد أسابيع قليلة على إطلاقها.. نيويورك تايمز: تحذير لخدمات البث

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن خدمة البث التى أطلقتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية قبل أسابيع CNN+، والتى كان من المفترض أن تنقل الشبكة إلى المستقبل الرقمى، قد توقفت بشكل مفاجئ فى خطوة أذهلت عالمى الإعلام والتكنولوجيا، شركة وارنر، ملاك الشبكة السابقين.

وقالت شركة ديسكفرى يوم الخميس أنها ستغلق بشكل مفاجئ الخدمة الجديدة بنهاية الشهر. وأضافت فى بيان لفريق العمل إنه رغم صعوبة القرار جدا، فإنه القرار الصائب من أجل نجاح CNN على المدى الطويل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإغلاق يمثل نهاية مخزية لعملية أنفقت فيها CNN عشرات الملايين من الدولارات، من حملة تسويقية على مستوى الولايات المتحدة، إلى مئات الموظفين المعينين حديثا، والعقود الكبيرة للمذيعين الشهيرين، ومنهم مذيع فوكس نيوز السابق كريس والاس.

وجاء الانهيار بعد يومين فقط من إعلان شبكة نتفلكس تراجع فى الاشتراكات بها لأول مرة منذ عقد، فى إشارة تحذير محتملة لكبار شركات الإعلام المنضمة إلى مجال خدمات البث الذى أصبح متزايدا بشكل كبير.

وذكرت نيويورك تايمز أن النهاية المفاجئة لخدمة CNN+ فضلا عن توقع نتفليكس أنها ستفقد مليونى مشترك إضافى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قد أثار تساؤلات حول عدد الأشخاص المستعدين للدفع مقابل العديد من خدمات البث، فضلا عن مدى ربحية هذه الشركات فى السنوات القليلة المقبل.

وكانت خدمة البث من بنات أفكار شركة وارنر ميديا، الشركة الأم السابقة لسى إن إن ورئيسها السابق جيف زوكر، الذى وضع رؤية لمنتج رقمى متعدد مع وجود أسماء كبرى من المذيعين يمكن أن يدعم الشبكة التى تعانى من انخفاض نسبة مشاهدة تلفزيون الكابل التقليدى.