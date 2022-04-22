اليوم السابع
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إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة عثر عليها داخل مطبخ مستشفى فى الأقصر

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:00 ص
إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة عثر عليها داخل مطبخ مستشفى فى الأقصر أغذية فاسدة - أرشيفية
محمود عبد الراضي

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تجري أجهزة الأمن تحقيقات مكثفة في واقعة ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة داخل مستشفى بالأقصر، مما يضر بصحة المرضى، ويعرض حياتهم للخطر، حيث تم التحفظ على المضبوطات لإعدامها.

كان قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الأقصر، قد شن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق دائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر، تم خلالها المرور على أحد المستشفيات، وبالمرور على مطبخ المستشفى المشار إليه تم التقابل مع (المسئول عن المخزن، مقيم بدائرة المركز) .

بالفحص عُثر بداخل ثلاجة المطبخ على (1800 دجاجة مجمدة بأوزان 2٫5 طن متغيرة الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".


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