إصابة 3 اشخاص إثر اصطدام ميكروباص وسيارة نقل بمحور الأوتوستراد

أصيب 3 اشخاص إثر اصطدام ميكروباص وسيارة نقل أعلى محور الأوتوستراد اتجاه صقر قريش، وانتقلت سيارات الاسعاف إلى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه صقر قريش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بميكروباص ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.