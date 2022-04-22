اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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إحباط محاولة تهريب أكثر من 3.7 مليون قرص "كبتاجون" بالسعودية

الجمعة، 22 أبريل 2022 04:34 م
إحباط محاولة تهريب أكثر من 3.7 مليون قرص "كبتاجون" بالسعودية الشرطة السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أنها تمكنت من إحباط محاولة لتهريب 3 ملايين و766 ألفا و28 قرصا من مخدر الكبتاجون عُثِر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

 

وأضافت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أنه وردت إرسالية للمملكة العربية السعودية عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز عبارة عن “أعمدة حديدية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف الأعمدة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم شخصان.

 


كبتاجون

كبتاجون في السعودية

السعودية

اخبار السعودية

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