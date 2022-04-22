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الجمعة، 22 أبريل 2022 07:45 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل وإصابة 2 فى قصف روسى دمر مجمع للجليد وشركة ىخاركيف

الجمعة، 22 أبريل 2022 07:00 م
أوكرانيا: مقتل وإصابة 2 فى قصف روسى دمر مجمع للجليد وشركة ىخاركيف قصف روسي- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القصف الروسى تسبب فى تدمير مجمع للجليد وشركة فى منطقة خاركيف، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

 

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزارة القول، إن "حلبة التزلج على الجليد في سالتوفسكي دمرت خلال قصف الروس، وأصابت قذيفة الجزء العلوي من المبنى".

 

وأشارت إلى أنه قبل بدء العدوان الروسي، استضاف المجمع بطولات في التزلج والهوكي وكان يستوفي جميع معايير الاتحاد الدولي اللازمة.

 

وهذا ليس أول مجمع رياضي يتعرض للهجوم الروسي في منطقة خاركيف ففي مارس الماضي، تم تدمير حوض السباحة الوحيد في خاركيف الذي يتوافق مع المعايير الأولمبية.

 

وفي نفس السياق، أعلن مدير مركز رعاية الطوارئ في المنطقة فيكتور زاباشت، أن حريقًا اندلع فى شركة بكوروتيتش بالقرب من خاركيف بسبب القصف الروسي، وتوفي شخص واحد وأصيب آخر.


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