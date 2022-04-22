أوقاف الإسماعيلية تفتتح مسجد نور الإسلام بقرية أم عزام فى القصاصين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، مسجد نور الإسلام، بقرية أم عزام التابعة لإدارة أوقاف القصاصين الجديدة، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بالمديرية والشيخ ياسر عبد الوهاب، مدير إدارة القصاصين وخطيب الجمعة، وقرأ قران الجمعة، الشيخ السيد غريب.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 59 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 10 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه 1024 مسجدًا، منها 869 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و155 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية قبل صلاة الجمعة، وقام بالمرور على مساجد إدارة أبوصوير، لمتابعة سير العمل وخطوط سير المفتشين ومتابعة توزيع جميع الخطباء على المساجد، بصحبة الدكتور محمد عبدالمعبود، مدير الدعوةو الشيخ أشرف عدوي، مسئول خطباء المكافأة بالمديرية وعدد من المشايخ بجهاز المتابعة بالمديرية.

كما قام وكيل الوزارة الأوقاف بالإسماعيلية بالمرور على الإدارة والمساجد تأكيدًا على إلتزام الجميع بالعمل ولمتابعة سير العمل على أرض الواقع.