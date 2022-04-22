أطباء الرمد بالشرقية يستخرجون "قلم" من تجويف عين طفل توقعت أسرته إصابته بكدمة

الشرقية - إيمان مهنى

قام الفريق الطبى بمستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، بمشاركة الدكتور أيمن عبدالغفار، والدكتور محجوب هلال، والدكتورة هاله عبده، أطباء الرمد، وهيئة التمريض بقسم العمليات الجراحية، وإشراف الدكتور محمد حسين مدير المستشفي، بإجراء عملية جراحية لاستخراج جسم غريب مهمل داخل تجويف العين، عبارة عن نصف قلم جاف، لطفل يبلغ من العمر 12عام، توقع أهله بأنها كدمة منذ أكثر من شهرين، ولم يظهر جلياً من خلال الأشعة المقطعية، وقام الفريق الطبى بإجراء العملية الجراحية بنجاح واستخراج القلم، وسط حالة من الذهول من والدى الطفل، والطفل بحالة جيدة، وتم التنبيه عليه بالمتابعة بالعيادات الخارجية لمدة أسبوع.





وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير المستشفى وللأطباء، وهيئة التمريض، وجميع أفراد الفريق الطبى المعاون على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.