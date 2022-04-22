أسوشيتدبرس: أصوات المعارضة تحمل مفتاح الفوز لماكرون فى انتخابات فرنسا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الناخبين الساخطين، الذين خسر مرشحوهم المفضلون فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية فى العاشر من إبريل الجارى، يمثلون الأوراق الحاسمة فى جولة الإعادة التى يحصل فيها الفائز على كل شىئ.

وأشارت الوكالة إلى أن الطريقة التى سيصوت بها هؤلاء الناخبون أو عدم تصويتهم فى جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل، سيحدد إلى حد كبير ما إذا كان الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون سيحصل على ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، أم سيتنازل عن قصر الإليزيه للقومية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وهى نتيجة تبدو غير مرجحة، لكنها ليست مستحيلة، ولو حدث سيكون مزلزلا لفرنسا وأوروبا فى الوقت الذى يتعاملان فيه مع تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وتقول أسوشيتدبرس إنه فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير على المحك، فإن القرار لم يكن صعبا بهذا القدر من قبل بالنسبة للناخبين اليساريين الذين يرون كلا من ماكرون ولوبان كـ "لعنة"، ولخيار الذى يقول البعض إنه بين الطاعون أو الكوليرا.

وكان المرشح اليسارى المتطرف جان لوك ميلينشون قد حصل على 420 ألف صوت فى الجولة الأولى وحل فى المركز الثالث بعد ماكرون ولوبان، ومنذ هذا الوقت خصص المرشحان الباقيام مزيدا من الوقت والطاقة فى محاولة كسب أصوات ناخبى المرشح اليسارى، وتعد تلك معركة شاقة لكليهما.

فبشكل عام يستاء العديد من الناخبين اليساريين من ماكرون لأنه فجر المشهد السياسى الفرنسيى بطريقته بإنجاز الأمور بحل وسط فى الحكم، وسحب الأفكار والمؤيدين ووزراء الحكومة والحياة السياسية بعيدا عن الأحزاب الرئيسية فى اليسار واليمين.

كما أن براجماتيته تعد انتهازية بالنسبة لكثير من الناخبين اليساريين المتعطشين لانقسام سياسى أكثر حدة وإيديولوجية. ويصف الكثير منهم الرئيس ماكرون بأنه صديق للأثرياء ومضطهد الفقراء. كما يلومه البعض أيضا على صعود لوبان وقالوا إنه فى محاولته لتقويض الدعم لليمين المتطرف فى فرنسا، انحرف ماكرون نفسه إلى أقصى اليمين.

ومع ذلك، فإن ما ينقذ ماكرون هى لوبان أيضا. فبعد سنوات من قرع الطبول حول الهجرة وتأثير الإسلام فى الدولة التى يوجد بها أكبر عدد من المسلمين فى أوروبا الغربية، تتعرض المرشحة اليمينية المتطرفة للتوبيخ من قبل أغلب اليسار باعتبارها عنصرية وكارهة للأجانب، وخطيرة للغاية على مبادئ فرنسا المعلنة من الحرية والمساواة والإخاء، بما يجعل تصويتهم لها مستحيلا