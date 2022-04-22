اليوم السابع
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أسامة ربيع: 76 سفينة ستعبر قناة السويس اليوم

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:50 ص
أسامة ربيع: 76 سفينة ستعبر قناة السويس اليوم الفريق أسامة ربيع
رامى محيى الدين

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مشروع تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي في القناة عملاق، يستهدف تطوير أصعب جزء بالقناة على مستوى الملاحة، لافتًا إلى أن الفترة من يناير حتى منتصف إبريل شهدت عبور 6008 سفينة بزيادة قدرها 11% عن السنة الماضية، أما العائد بالدولار فكان 1.9 مليار دولار بزيادة قدرها 16% على نفس الفترة.
 
وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي  وجومانا ماهر، أن المشروع سيحسن حركة الملاحة بنسبة 28%، حيث كان يؤثر التيار القادم من الجنوب على دفة المركب ويجعل من الصعب السيطرة عليها. 
 
وتابع: "وفي منطقة البحيرة المرة والصغرى نعمل على تطوير 10 كم وهو ما سيسمح لنا بزيادة عدد السفن الموجودة بالقناة، وهذا الأمر مهم للغاية في المرحلة المقبلة، حتى لا تتعطل الملاحة البحرية ونقلل فترة الانتظار".
 
وأشار، إلى أن اليوم الجمعة يشهد عبور 76 سفينة، بحمولة صافية قدرها 4.7 مليون طن، وهو ما يخلق حاجة إلى زيادة عدد السفن المارة وتطوير المجرى الملاحي.

أسامة ربيع

قناة السويس

صباح الخير يا مصر

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