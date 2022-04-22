أجواء المتعة بأمسية مميزة ورقص بالخيول العربية الأصيلة فى الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله الاحتفالات بين أهالى قرى ونجوع محافظة الأقصر فى الموالد الشعبية والمناسبات، والتى تتمصل فى المزمار والرقص بالعصا والخيول العربية الأصيلة، حيث تتراقص الخيول على أنغام المزمار والربابة الصعيدي فى الأمسيات الساهرة المميزة.

وفى هذا الصدد، يقول العمدة خالد حرز الله ابن مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أن الاحتفالات والأمسيات الشعبية فى قرى الأقصر لا تخلو من الرقص بالعصا والحصان والمزمار، فالعادات والتقاليد الشعبية الأصيلة فى محافظة الأقصر وباقي محافظات الصعيد تتمثل فى الرقص بالحصان وإظهار مهارة الحصان فى الرقص على أنغام الربابة.

ويضيف العمدة خالد حرز الله لـ"اليوم السابع"، أنه طوال العام يحتفل الآلاف من أبناء محافظة الأقصر بالموالد الشعبية والكرنفالات الدينية المتنوعة، وذلك للاحتفاء بذكرى مولد الصالحين من آل البيت، وينظمون السباقات المختلفة بالخيول، وكذلك يقيمون الولائم والاحتفالات حتى الصباح، أما فى شهر رمضان المبارك فتحتفل القرى على طريقتها الخاصة بالمزمار والربابة بعد أداء فروض الدين من صيام وصلاة وتراويح وقراءة كتاب الله، ليستمتعوا بليالي رمضان الساهرة بالرقص بالخيول والإحتفال فيما بينهم على طريقتهم الخاصة.



وكان رصد "اليوم السابع" فعاليات مولد الشيخ أبو القمصان فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، حيث تقتصر الفعاليات فى فترة النهارة على مرماح وسباقات الخيول التى تجذب ملوك الفروسية من مختلف قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد لتقديم رقصات مميزة وسباقات الخيول فى منطق جبل القرنة.



وفى هذا الصدد، يقول أحمد البدرى ابن مدينة القرنة، أنه فى كل عام تشهد منطقة جبل القرنة إقامة فعاليات مولد الشيخ أبو القمصان فى العشر الأواخر من شهر شعبان، حيث تستمر الفعاليات 3 أيام كاملة تبدأ بسباقات الخيول والمزمار وحلقات التحطيب أمام جبل القرنة، وذلك عبر تنظيم سباقات الخيول التراثية "المرماح"، والذى يتقدم له المئات من الشباب ويحضرون معهم خيولهم التى يدربونها خصيصاً لمثل تلك الاحتفالات السنوية.