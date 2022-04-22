أبرز 7 أسئلة عن شركات التمويل الاستهلاكى بعد تحقيق أقساط 4 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

واصل نشاط التمويل الاستهلاكي نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالي عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالي قيمة التمويل 4 مليارات جنيه، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن نشاط التمويل الاستهلاكي.

1- ما هو التمويل الاستهلاكي؟ ج- التمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.



2- وما هو العائد من التمويل الاستهلاكي؟ ج- يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودي الدخل استخدام الخدمات المالية بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار، كأحد أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين.



3- وما هي أهمية التمويل الاستهلاكي للاقتصاد القومي؟ ج- لنشاط التمويل الاستهلاكي أهمية على مستوى الاقتصاد القومي، حيث أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.



4- وما هي أهمية التمويل الاستهلاكي للمنتجين؟ ج- تعود أهمية التمويل الاستهلاكي بالنسبة للمنتجين، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، وبالنسبة للمستهلكين يساعد على تحسين مستويات معيشة وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري مما يساهم في حسن تخطيط إنفاقهم.



5- وكيف دعمت هيئة الرقابة المالية نشاط التمويل الاستهلاكي؟ ج- دعمت هيئة الرقابة المالية نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال إصدار قانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي؛ سعيًا وراء تحقيق الهيئة للشمول المالي، إذ يهدف إلى العمل على توسيع قاعدة المستهلكين وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي زيادة حجم الاستثمار مما يحسن المناخ الاقتصادي، ووضع القانون إطارًا عامًا منظمًا للنشاط، ووكل للهيئة إصدار القرارات المنظمة لكل الأمور المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي.



6- ومن هي الجهات التي يجوز لها ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي؟ ج- حدد قانون التمويل الاستهلاكي الجهات التي يجوز لها مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكامه، وهي شركات التمويل الاستهلاكي وهي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعة تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، ومقدمي التمويل الاستهلاكي وهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.