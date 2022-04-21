"MICO" تساهم في دعم 330 أسرة غذائيا في رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصري

ساهمت MICO – ميكو - أحد التطبيقات الاجتماعية الرائدة والأكثر شهرة في مجال الترفيه بالشرق الأوسط والعالم، التابعة لشركة Newborn Town Inc، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، في تجهيز 330 كرتونة مواد غذائية للأسر المصرية الأكثر احتياجاً في رمضان، والتي تم توزيعها بمنطقة إمبابة، في إطار خطة الشركة للمسئولية المجتمعية في مصر، إيماناً منها بأهمية أنشطة المسئولية المجتمعية في المجتمعات التي تعمل بها.

من جانبه قال إيدي هونج، مدير عام MICO مصر: "لا يمكننا أن نطلق على أنفسنا شركة عالمية دون رد الجميل للمجتمعات التي نعمل بها في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن مصر من أهم الدول بالنسبة لميكو في منطقة الشرق الأوسط لذلك تقوم الشركة بالكثير من أنشطة المسئولية المجتمعية بها في كافة المجالات.

وتابع ايدي: "بينما نواصل التوسع بسرعة، تزداد أيضًا مسؤوليتنا تجاه الناس في البلدان والمناطق التي نعمل فيها."

وأضاف أن دعم الأسر الفقيرة في شهر رمضان مسئولية يجب ان يقوم كل من يستفيد من هذا المجتمع بالمساهمة فيها، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى التى تنظم فيها MICO - ميكو – حملات لدعم الأسر المصرية، حيث قامت الشركة خلال العام الماضي بدعم عدد من الأسر من محدودي الدخل لمساعدتهم في اكمال تعليم ابنائهم خصوصا الايتام، كما قام ميكو بعمل حملة تبرعات عبر بث مباشر من خلال التطبيق لحث الداعمين من خلاله الي جمع حوالي 120 ألف جنيه، لدعم مركز الأمل الأفريقي للتعليم والذي يوفر التعليم للاجئين والمقيمين في مصر.

وأشار محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إلى أن دعم ميكو –MICO يأتي من إيمانهم بدورهم في المسئولية المجتمعية ودور بنك الطعام في تنمية الانسان ودعم المستحقين خلال شهر رمضان من خلال توفير كراتين مواد غذائية.

كما أعرب سرحان عن سعادته بمشاركة شركات رائدة مثل ميكو MICO - في دعم وتعزيز خطة بنك الطعام المصري بمساهمتهم في نشر الوعي حول المسئولية المجتمعية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والتي من أهم مقوماتها هو توفير غذاء أمن وصحي للمستحقين في كافة ربوع مصر.

يذكر أن ميكو MICO - هو التطبيق الأول الذي يحصل على رخصة مزاولة النشاط بشكل رسمي من الحكومة المصرية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، من خلال مكتبه في مصر والذي يعد المركز الإقليمي الذي يتم من خلاله ادارة أنشطة التطبيق بالمنطقة.

ويسعى تطبيق MICO - ميكو - دائما لتنمية المجتمعات التي يعمل بها ، وتقديم أنشطة هادفة تساهم بشكل كبير في الارتقاء بأفراده، ومن أهم أنشطة الدعم التي يقدمها التطبيق للفئات الأولى بالرعاية، هو تنظيم حملات التبرع المادي لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب المشاركة المعنوية من خلال دعمهم عن طريق حث الداعمين من خلال التطبيق ، لتوفير دعم مادي ومشاركة مجتمعية لهذه الفئة الهامة التى تمتلك مهارات وامكانيات يمكن تنميتها ولا يدركها الكثير منا.

تأسست شركة Newborn Town Inc. في عام 2009 ، وهي شركة إنترنت عالمية رائدة في الصين، ومنذ ذلك الوقت بدأت Newborn Town رحلتها لعولمة الإنترنت ، وطورت Newborn Town العشرات من التطبيقات عالية الجودة للمستخدمين العالميين في مجالات الشبكات الاجتماعية والألعاب والأدوات ، وتخدم أكثر من 1.2 مليار مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة ، وهي ملتزمة بأن تصبح أكبر شركة إنترنت عالمية .

يذكر أن شركة MICO WORLD تأسست في عام 2014 ، ويقع المقر الرئيسي لها في بكين ، ولديها فروع في Shenzhen و Hong Kong SAR ، الصين ، واستحوذت عليها Newborn Town Inc، لاحقًا في عام 2020، والتي لديها أكثر من 10 مكاتب خارجية في تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ومصر وتركيا ، ماليزيا ، باكستان ، وحتى الآن ، لدى المجموعة أكثر من 2500 موظف حول العالم.