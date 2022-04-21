وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح المعرض الثانى "أهلا بالعيد" ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المعرض الثانى أهلا بالعيد للطلاب غير القادرين والأيتام بمدرسة الشهيد محمود المغربي التابعة لإدارة دسوق التعليمية بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية، ودورها الهام في دمج المجتمع المدني مع البيئة المدرسية واحتياجاتها.

وذلك بحضور السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام ووجيهة عبدالمعطي عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وسامح داود، مدير إدارة دسوق، وبمشاركة المجتمع المدني ومجلس الأمناء برئاسة علاء حويلة.

وضم المعرض كافة احتياجات الأسرة من ملابس وأحذية وبطاطين والذي ساهم فيه بشكل فاعل مجلس الأمناء بالإدارة.

وأقيمت على هامش المعرض احتفالية تضمنت السلام الجمهوري ثم القرآن الكريم وفقرات من إنشاد وعروض مسرحية ورياضية وقد كرم عددا من القيادات التعليمية والطلاب المتميزين والحاصلين على مراكز متميزة على كافة الأصعدة، فكرم الحاصلين على الميدالية الذهبية عن استعراض "من بيئتنا الحلوة"، وكرم فريق الجمباز لمدرسة الشهيد المغربي، وشكر القائمين على المعرض.



الملابس التي يحتويهخا المعرض



تكريم المتميزين



مايضمه المعلارض من ملابس



معرض اهلا بالعيد بتعليم كفر الشيخ