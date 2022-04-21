وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى الحوار الرياضي في مستهل زيارته للدقهلية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، نادي الحوار الرياضي بمدينة المنصورة، في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وكان في استقبالهم المحاسب ايهاب فودة رئيس مجلس ادارة نادي الحوار الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبري من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب ، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة.

أثني"صبحي" علي المستوى المتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء نادي الحوار الرياضي، مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية في قطاع النشاط الرياضي والاجتماعي، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي.

وتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة داخل نادي الحوار الرياضي تفقد صاله الكاراتية وصالة الجيم وحمام السباحة وكذا صالة الالعاب الالكترونية والمبني الاجتماعي، وصالة التنس.

ومن المقرر ان تتضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة حضور ختام مهرجان الرياضة للجميع بنادي المنصورة الرياضي، وتفقد المنشآت والأنشطة بنادي جزيرة الورد.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على المعوقات والصعوبات التى تعوق سير العمل داخل تلك الهيئات، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.