وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، حيث جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.

وثمن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول "مسيرة الأعلام" إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءا من يوم غدا الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في المجالات كافة والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.