اليوم السابع
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وزير التموين: احتياطى القمح فى مصر يغطى حتى شهر يناير المقبل

الخميس، 21 أبريل 2022 07:46 ص
وزير التموين: احتياطى القمح فى مصر يغطى حتى شهر يناير المقبل وزير التموين
رامى محيى الدين

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قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين إن احتياطي القمح في مصر يغطي حتى شهر يناير المقبل، ولدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والاحتياطي يغطي 6 أشهر، مشيرا إلى انه يتم توفير ما يصل إلى 270 مليون رغيف خبز يوميا رغم كل الظروف العالمية.

وأكد وزير التموين، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر بدء موسم حصاد القمح من توشكى، أن  استراتيجية توفير السلع الغذائية تشمل ضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع.

وتابع: الدولة اتخذت إجراءات لدعم محصول القمح من خلال حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، وحققنا الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مؤكدا ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال مسارات متوازية .

 

 


أسوان

توشكى

السيسي

حصاد القمح

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