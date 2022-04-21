وزير إيطالي: نستطيع التخلى عن الغاز الروسى خلال النصف الثانى من العام المقبل

فاطمة شوقى

قال وزير التحول البيئي الإيطالى روبرتو تشينجولانى فى تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" اليوم الخميس، "برأيي أن علينا وقف واردات الغاز الروسي قريباً، ولأسباب أخلاقية".

وأوضح تشينجولانى أنه "خلال النصف الثاني من العام المقبل سنكون قادرين على البدء حقًا بالتمتع باستقلال كامل تقريباً".

وأضاف أن "استراتيجيتنا تتمثل باستبدال 29 مليار متر مكعب من الغاز التي تصل سنويًا إلى إيطاليا من روسيا عبر خط أنابيب غاز "تارفيزيو" بالكمية نفسها، والتي يجب أن تنتجها دول تقع في قارات مختلفة ومرتبطة بأنابيب الغاز هذه أيضاً".

وأوضح الوزير تشينجولاني كيف أنه "مقارنة بجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربطنا بالشمال والجنوب والشرق. ومن الواضح أننا نعزز الطرق القادمة من الجنوب والشرق ونخطط للوصول إلى حوالي ثلثي ما نحتاجه بالفعل في الأسابيع القليلة المقبلة"، مستدركاً: "لكن من الواضح أن هذا الغاز لن يصل فورا".

وذكر الوزير أن "الاستراتيجية تقوم من جهة على حقيقة أننا سنقوم بتكثيف نقل الغاز في خطوط الأنابيب مع عقود جديدة، ثم سنزيد قدرة إعادة التحويل إلى الغاز"، مبيناً أنه "يمكن نقل الغاز في خطوط الأنابيب لكن ذلك ممكن بتسييله أيضًا، أي ضغطه ونقله بشكل سائل ثم إعادة تحويله إلى غاز باستخدام أجهزة خاصة بذلك".

وخلص تشينجولاني إلى القول: "نحن نعمل على تحسين هذه الميزة الأخيرة أيضاً، فلدينا 3 أجهزة إعادة تبخير في إيطاليا وسنضيف إليها جهازين آخرين سيكونان من النوع الطافي، كوننا لن نحتاج إليها إلى الأبد، بل للفترة اللازمة فقط".