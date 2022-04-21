اليوم السابع
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وزارة الخارجية الروسية تعلن فرض حظر على السفر لـ61 كنديًا

الخميس، 21 أبريل 2022 06:02 م
وزارة الخارجية الروسية تعلن فرض حظر على السفر لـ61 كنديًا لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض حظرا على السفر لـ61 كنديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقالت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.


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