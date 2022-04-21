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واشنطن تعلن عن مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

الخميس، 21 أبريل 2022 03:42 م
واشنطن تعلن عن مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك، بضرورة فتح ممر إنسانى فى مدينة ماريوبول المحاصرة بشكل عاجل.

وقالت فيريشوك - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، "إنه من الضروري إجلاء المدنيين والجنود الجرحى من مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول"، مضيفة "نطالب الروس بفتح ممر إنساني عاجل من مصنع (آزوفستال) بماريوبول، حيث يتواجد هناك الآن نحو ألف مدني و500 جريح".

وناشدت فيريشوك قادة العالم تركيز جهودهم على مدينة ماريوبول قائلة "هذه نقطة أساسية ولحظة مهمة في الجهود الإنسانية".


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