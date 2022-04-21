هندسة القاهرة تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم لطلاب برامج الساعات المعتمدة

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية تختتم اليوم الخميس امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وذلك بالنسبة لطلاب برامج الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أن الطلاب فى نظام الساعات المعتمدة يمنحون حرية اختيار المواد التى يؤدون فيها الاختبارات وفقا لطبيعة التسجيل بالبرامج.
وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الدراسة فى نظام الساعات المعتمدة لم تتوقف منذ انطلاق امتحانات الميد تيرم، مشيرا إلى أن الاختبارات استغرقت حوالى 3 أسابيع، وتم توزيع كافة الإجابات على أعضاء هيئة التدريس لإنجاز التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.
ولفت عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.
وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن فوز فريقين من طلاب كلية الهندسة بالمركز الأول والجائزة الأولى من طلاب قسم الهندسة المعمارية، وبالمركز الرابع من طلاب برنامج الساعات المعتمدة، في المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة الحضرية 2022 Urban Farm فى نسختها الرابعة، والتى نظمتها جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية، وتأتى ضمن مشروع الاتحاد الأوروبى هورايزون للنظم الغذائية للمدن الأوروبية.
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