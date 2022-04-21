اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 01:48 ص
أكرم القصاص
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف خطة الرحلات الترفيهية للأعضاء فى فصل الصيف

الخميس، 21 أبريل 2022 01:44 ص
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف خطة الرحلات الترفيهية للأعضاء فى فصل الصيف الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى برنامج رحلات لاشهر الصيف بأسعار مميزه للمهندسين وأسرهم .
 
وقال المهندس وليد ناصر رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية أنه شهدت أولى أيام حجز رحلات الصيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية إقبال كبير من المهندسين حيث بلغ عدد الحجوزات حتى الآن 50% من إجمالى الرحلات فى كافة الأفواج بمطروح شقق وفنادق .
 
واضاف " ماضى" لليوم السابع"، أن رحلات الصيف تم إطلاقها الى الساحل الشمالى ومرسى مطروح بناء على رغبة المهندسين بأسعار مميزه  بالإضافة إلى خطة رحلات مميزه فى عيد الفطر المبارك وشهر مايو .
 
واضاف انه تم إتخاذ ومراعاه كافة الإجراءات الإحترازية للأفواج السياحية حفاظا على سلامة المهندسين وأسرهم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن رحلات جديدة بعيد الفطر المبارك وشهر مايو على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية .
 
 
 
 

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