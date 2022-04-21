اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 02:13 م
أكرم القصاص
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نظافة القاهرة ترفع مخلفات القمامة بمصر القديمة والبساتين

الخميس، 21 أبريل 2022 01:08 م
نظافة القاهرة ترفع مخلفات القمامة بمصر القديمة والبساتين حملات نظافة

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نفذت هيئة نظافة القاهرة حملة نظافة مكبرة بجميع أحياء المنطقة الجنوبية ليلا لرفع مستوى النظافة ورفع التراكمات الموجودة، وأسفرت عن رفع تراكمات منطقة جراج أثر النبي بمصر القديمة وأمام جامع الرحمة ومنطقة الكورنيش قطاع مصر القديمة والمنيل ومنطقة دلائل الخيرات وسكة حديد حلوان وشارع الملك خالد أمام كوبري المانسترلي ومحطة مترو الملك الصالح ومنطقة حليمة بالبساتين ومنطقة مساكن البحر الاحمر بالمقطم ومقلب البطاريات ومقلب 96.
 
ووجه اللواء إيهاب الشرشابي باستمرار العمل والمجهود المبذول في كافة المناطق مع استمرار الحملة المكبرة من النظافة والتجميل والإنارة والانقاذ المركزي وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
جاء بناء على توجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، للهيئة وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كل في قطاعه ومنطقته.
 
 
 
 
 

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